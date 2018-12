Chloë Grace Moretz pris en flag' de baisers avec une jolie brunette

Célibataire depuis sa rupture médiatisée avec Brooklyn Beckham, Chloë Grace Moretz serait-elle sur le point de quitter le marché des coeurs solitaires ? À en croire les révélations de TMZ, cela pourrait bien être le cas. Le site américain a dévoilé des photos de l'actrice à Malibu, en Californie, en compagnie de la mannequin Kate Harrison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la comédienne récemment vue dans Brain on Fire (disponible sur Netflix) et la jolie brunette semblaient très proches.

Les deux jeunes femmes ont été vues au restaurant Nobu, avant de rejoindre la célèbre Soho House. C'est à la sortie de ce club qu'elles ont été photographiées bras dessus bras dessous, et que l'ex-star de Kick-Ass a embrassé fougueusement le mannequin britannique qui compte pas moins de 50 700 abonnés sur Instagram.