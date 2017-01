Chloé Jouannet aux anges : Son chéri et son sexy papa complices !

Tout porte à croire que Zacharie Chasseriaud, le chéri de Chloé Jouannet depuis plusieurs mois déjà, a été adopté par la famille. Non content d'entretenir de très bonnes relations avec Alexandra Lamy – à qui il donnera la réplique dans Nos patriotes –, l'acteur français révélé en 2011 dans Les Géants, est aussi très proche de... Thomas Jouannet, le papa de Chloé et ex d'Alexandra.

C'est ce qu'on peut déduire d'une photo postée sur Instagram par la jolie blonde de 19 ans. Clope à la main et sourire large, Zacharie prend la pose avec Thomas Jouannet, le papa adoré de Chloé vu dans L'amour dure trois ans et qui est mariée à Armelle Deutsch depuis six ans. Toujours aussi séduisant du haut de ses 46 ans, l'acteur suisse affiche fièrement sa complicité avec son potentiel beau-fils. Force est donc de constater que le jeune homme de 20 ans s'est mis tout le monde dans la poche. Pour le plus grand bonheur de Chloé, qui ne quitte jamais son amoureux.