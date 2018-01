Chloé Jouannet : Coupe platine au carré, la fille d'Alexandra Lamy assure

Voilà plusieurs semaines maintenant que Chloé Jouannet a opté pour un nouveau style capillaire. Adieu longue crinière et mèches roses, l'actrice de 20 ans mise aujourd'hui sur un look plus mature avec un carré plongeant. Véritable caméléon friand de changements, la fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet s'est également éclairci les cheveux, flirtant sérieusement avec le blond platine. Une réussite !

Mardi 16 janvier 2018, c'est lors de la soirée organisée à Paris pour célébrer les 50 ans de la maison Sonia Rykiel, événement qui s'inscrit à quelques jours du lancement de la Fashion Week, que la jeune comédienne est apparue devant les photographes. Tout de noir vêtue, Chloé Jouannet était presque méconnaissable tant elle s'est muée en une jolie jeune femme au style assuré.

Sur place, celle qui fera son retour au cinéma en fin d'année dans la comédie Beau-fils à papa (réalisée par François Desagnat) a retrouvé la compagnie de Julie de Libran, directrice artistique de la maison Sonia Rykiel, et de l'actrice Alice David. Zinedine Soualem et sa compagne Caroline Faindt​, Dorcas Coppin​, ​​Joanne Palmaro​, ​Jean-Charles de Castelbajac et Pauline de Drouas, Noémie Merlant​, ​la danseuse ​Hajiba Fahmy​ et ​la journaliste Ruth Elkrief​ étaient aussi présents.

Plusieurs blogueuses, journalistes et influenceuses mode avaient aussi répondu à l'invitation comme Adeline Rapon, Sabina Socol, Alexandra Golovanoff, Kenza Sadoun el Glaoui ou bien Leia Sfez. Du côté des mannequins, Francisco Lachowski, Roberto Calvet, Julie Ordon et Dolorès Doll entre autres étaient à la fête.