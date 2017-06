Chloé Jouannet : Divine copie conforme de sa maman face à Julia Stiles enceinte

Star de la série Riviera et enceinte de son premier enfant, Julia Stiles est aux anges. C'est d'ailleurs à Paris, ce 14 juin, qu'elle a dévoilé le baby bump du bonheur et fruit de ses amours avec son fiancé Peston J. Cook. L'actrice, notamment vue dans Dix bonnes raisons de te larguer et Jason Bourne, a pris part à la première de sa série Riviera à l'Élysées-Biarritz. Pour l'occasion, une bonne partie du cast était présente, de même qu'une flopée d'invités.

Parmi eux, Chloé Jouannet, la fille d'Alexandra Lamy. C'est en solo, et donc sans sa mère ou sa tante Audrey Lamy, que la belle a pris part à l'événement, affichant son sourire radieux et posant avec diverses personnalités, dont la star du soir Julia Stiles et deux acteurs français qui font aussi partie de la distribution, Roxane Duran (qui est des dix épisodes) et Phénix Brossard (qui apparaît dans un épisode).

S'il manquait à l'appel quelques vedettes du show britannique – on pense à Iwan Rheon, de Game of Thrones, ou Anthony LaPaglia, Lena Olin – et des guests de luxe (Monica Bellucci, Nora Arnezeder), Riviera a pu compter sur un beau parterre d'invités, de Dominique Besnehard à Vincent Perez en passant par Sonia Rolland, Isabelle Giordano, Hippolyte Girardot, Dan Franck, Cyrielle Clair, Alexis Driollet ou encore Elie Chouraqui et sa femme Isabel Sulpicy.

Riviera raconte comment Georgina, une jeune Américaine originaire du Midwest des États-Unis devenue l'épouse du milliardaire et collectionneur d'art Constantine Clios, décide de mener elle-même l'enquête après la mort de son mari, tué dans une explosion à bord d'un yacht appartenant à un riche et puissant trafiquant d'armes russe. Elle va alors découvrir un monde peuplé d'escrocs, de menteurs et autres criminels...