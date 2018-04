Chloé Jouannet et son chéri acteur posent ensemble pour la première fois

Voilà plus deux ans qu'ils sont ensemble, mais jusqu'ici, ils s'étaient bien gardés d'apparaître en couple lors d'un événement officiel. Chloé Jouannet, la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet, a ainsi posé pour la première fois aux côtés de son amoureux acteur, Zacharie Chasseriaud. Jusqu'à maintenant, c'est sur Instagram que les deux jeunes comédiens affichaient leur idylle...

Le beau couple a pris part à la soirée de fin de tournage de la saison 3 de Dix pour cent au Montana, mercredi 25 avril. Cela signifie-t-il que Chloé Jouannet pourrait faire son retour devant la caméra après son expérience au cinéma avec Avis de Mistral ? Ou bien est-ce Zacharie Chasseriaud que l'on verra de nouveau ? Il faut dire que ce dernier, 22 printemps au compteur, a déjà une belle expérience en tant qu'acteur. Il avait été propulsé en 2011 dans le superbe long métrage Les Géants. On l'avait ensuite vu dans Tango libre, La Belle Vie et Au plus près du soleil. Et plus récemment Nos patriotes – aux côtés de sa belle-mère Alexandra Lamy –, Noces et la série Hippocrate, avec Louise Bourgoin et Alice Belaïdi.