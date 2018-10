Chloé Jouannet fête l'anniversaire de sa mère Alexandra Lamy en bikini

La famille chez les Lamy, c'est primordial ! Alexandra Lamy comme sa petite soeur Audrey l'ont montré à maintes reprises par le passé, affichant une complicité adorable et se montrant inséparables, contre vents et marées. Chloé Jouannet a bien pris le relais, et depuis qu'elle a décidé de lancer un compte Instagram, elle illustre parfaitement cette complicité à trois.

La fille d'Alexandra Lamy et du comédien Thomas Jouannet l'a encore prouvé récemment. Le 14 octobre 2018, elle a fêté l'anniversaire de sa maman – la star fête ses 47 ans – en publiant quelques photos, certaines un peu dossier.