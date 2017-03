Chloe Lattanzi a menti : Elle reconnaît enfin avoir fait de la chirurgie !

Chloe Lattanzi fait sa Kylie Jenner. Après des années à se défendre d'être accro au bistouri – à l'instar de la benjamine de l'Incroyable Famille Kardashian –, la fille d'Olivia Newton-John a finalement reconnu les faits. Lors d'une récente interview pour le magazine Women's Day, la jeune femme a avoué avoir eu plusieurs fois recours à la chirurgie esthétique.

À 31 ans, elle s'est fait refaire deux fois la poitrine et a aussi eu recours à des injections, au niveau du visage et des lèvres, qu'elle prétend avoir depuis fait retirer. "Tout ça, c'était un vrai désastre. Non seulement les injections aux lèvres étaient ridicules mais, en plus, j'ai eu la poitrine complètement mutilée après ma première opération en Australie, à l'âge de 18 ans", a-t-elle assuré pour justifier sa récente seconde opération.

L'année dernière, Chloe Lattanzi a dû débourser près de 10 000 euros pour une nouvelle opération mammaire. L'occasion pour l'ancienne alcoolique accro aux substances de réparer les dégâts causés par la première intervention et d'augmenter au passage son tour de poitrine, "en récompense de sa sobriété".

"Maintenant je fais un bonnet E, j'aime mon corps et j'adore montrer mes nouveaux seins. Ma mère m'a soutenue dans toutes mes opérations de chirurgie esthétique parce qu'elle savait combien j'étais malheureuse avant", a-t-elle ajouté à propos de la star de Grease, qui l'a aussi aidée à lancer sa nouvelle exploitation de cannabis avec son fiancé James Driskill.

Si elle assume sa nouvelle poitrine, Chloe Lattanzi a en revanche réfuté les rumeurs qui voudraient qu'elle se soit fait retirer une côte pour paraître plus mince. "C'est un mensonge absolu", a-t-elle juré, créditant l'usage d'une gaine en complètement de son activité sportive pour la finesse de sa taille. La jeune femme n'a pas non plus évoqué son hypothétique rhinoplastie. Peut-être abordera-t-elle le sujet lors d'une prochaine interview ?

Coline Chavaroche