Chloe Lattanzi confuse et obsédée par le cannabis : Elle se ridiculise en direct

Malaise sur le plateau de l'émission australienne The Morning Show, ce lundi 15 mai, où était invitée Chloe Lattanzi, la fille de l'actrice Olivia Newton John. Alors que l'animateur l'interrogeait sur sa nouvelle ligne de vêtements d'équitation et lui demandait si son décolleté ravageur était approprié pour une balade à cheval, la bimbo blonde a pris un mot pour un autre et provoqué un étrange incident.

"Attendez, de quoi parlez-vous ?, a-t-elle demandé en mimant le geste de fumer. J'ai cru que vous parliez de rouler un joint, parce que ça y ressemble un peu. Mais c'est vrai que vous n'avez pas encore légalisé la marijuana, vous, les Australiens, n'est-ce pas ?" La jeune femme de 31 ans, qui se défend d'être accro au bistouri, est ensuite partie dans un éclat de rire qui a mis tout le monde mal à l'aise.

Si elle est aussi libre sur le sujet, c'est parce que l'ancienne anorexique accro à la cocaïne et à l'alcool est depuis quelques mois à la tête d'une ferme qui produit justement du cannabis, dans l'Oregon. "Maman est très fière de notre business. Elle pense que c'est un produit miracle quand il est consommé dans le cadre d'un usage médical", expliquait-elle lors d'une précédente interview pour le magazine Woman's Day.

Rappelons que la célèbre interprète de Sandy dans Grease s'est battue plusieurs années contre un cancer du sein et qu'elle milite activement pour lutter contre ce fléau. Guérie, l'actrice de 68 ans doit malheureusement faire face à de nouveaux problèmes de santé. Souffrant d'une sciatique, elle a dû annuler tous ses concerts prévus pour le mois de mai.

D'après une source proche de l'actrice, qui s'est confiée aux journalistes du site New Idea, "elle ne pourrait plus marcher ni sortir de son lit à cause de la douleur". Ses proches seraient "d'autant plus inquiets qu'à sa souffrance s'ajoutent l'inquiétude et le stress qu'elle se fait pour sa fille. Elle la pensait de retour sur le droit chemin mais voilà qu'elle se lance dans d'étranges business".