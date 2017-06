Chloe Lattanzi trop mince ? Anorexie, dépression... Ses émouvantes confessions !

Jugée trop mince par les internautes, Chloe Lattanzi a pris le temps de répondre aux nombreux haters qui rôdent sur sa page Instagram, en publiant un nouveau post pour remettre les pendules à l'heure. La fille de l'actrice et chanteuse Olivia Newton-John a blâmé la maladie de sa mère, atteinte d'un cancer du sein, pour justifier son inquiétante maigreur.

"Vous pouvez dire ce que vous voulez, je n'ai pas le temps de m'en soucier. Je souffre tellement que la seule chose qui m'amuse, c'est de prendre des photos et faire preuve de créativité pour oublier mes problèmes. J'ai passé une heure à pleurer par terre à cause de toute l'énergie négative que des étrangers font peser sur ma famille", a-t-elle commencé.

La jeune femme de 31 ans, anciennement anorexique et dépendante à l'alcool et à la drogue, est certaine que l'attention médiatique et du public qu'elle subit est à l'origine de tous ses maux. "C'est comme ça depuis que je suis née, et je crois que c'est ce qui m'a rendue malade. L'anorexie, la dépression. Toute ma vie, j'ai tout fait pour tenter de plaire à des inconnus. Je vais mourir si je continue à le faire", a-t-elle ajouté.

L'apprentie chanteuse qui s'est reconvertie dans le business de la marijuana a ensuite précisé que c'est sa mère qui lui avait demandé de continuer à danser, à sourire et à poster des photos en ligne, ce que les internautes lui ont reproché. La bimbo blonde, accro au bistouri, a rappelé à ses fidèles abonnés que la maladie de sa mère était déjà suffisamment difficile à vivre sans que l'on fasse preuve de méchanceté à son égard.

Malgré tout, Chloe Lattanzi, qui a toujours été très proche de sa mère, veut continuer de croire en ses chances de guérison. "Ma mère est la personne la plus forte que je connaisse et elle va battre le cancer à plat de couture. La meilleure chose que vous puissiez faire, pour elle comme pour moi, c'est d'être sympa comme vous le seriez avec n'importe qui d'autre dans cette situation", a-t-elle conclu.

Coline Chavaroche