Chloë Moretz et Brooklyn Beckham amoureux : Leur premier tapis rouge

Un mois après la confirmation de leurs retrouvailles, Chloë Grace Moretz et Brooklyn Beckham ont fait leur premier tapis rouge en couple lundi 5 novembre 2017 à New York. Ce soir-là, les jeunes amoureux, respectivement âgés de 20 et 18 ans, étaient les hôtes de la soirée Xbox One X VIP Event & Xbox Live Session en compagnie du chanteur Liam Payne (One Direction) et du jeune acteur Caleb McLaughlin, de la série événement Stranger Things (Netflix).

Chloë Grace Moretz et Brooklyn, aîné des quatre enfants de David et Victoria Beckham, ont misé sur la décontraction d'un T-shirt blanc ou d'un sweat noir, portés avec une veste en jean pour des looks coordonnés, très cool. L'actrice vue dans Sils Maria avec Juliette Binoche et Kristen Stewart a posté une photo de leur soirée sur son compte Instagram.