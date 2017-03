Chloë Moretz : Nouveau tatoo et nouvelle coupe pour l'ex de Brooklyn Beckham

Nouvelle coupe de cheveux et nouveau tatouage, Chloë Grace Moretz prend un nouveau départ ! Quelques jours après avoir dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux blonde et lumineuse, l'actrice américaine s'est offert un nouveau tatoo. Si l'on en croit la photo publiée sur le compte Instagram du tatoueur Doctor Woo, la jeune femme de 20 ans s'est fait encrer la phrase "It gets better than this" ("ça ne peut qu'aller mieux"), sur les côtes.

D'après les informations du Daily Mail, qui publient plusieurs photos, les dessins ont été réalisés il y a quelques jours déjà puisqu'ils sont apparus déjà complètement cicatrisés sur les clichés publiés sur les réseaux sociaux. En outre, la star du film Kick-Ass est actuellement en voyage à Austin (Texas) pour assister au SXSW Festival.

Ce n'est pas le premier tatouage que compte la star. La jeune femme très engagée s'est fait encrer la signature de sa grand-mère Janette Duke dans le dos, où elle possède aussi une rose et une croix. Elle a aussi tatoué les initiales de sa famille sur une cuisse ainsi qu'un autre au poignet à l'encre blanche. "Je me suis fait tatouer sur le poignet l'empreinte des pieds de ma petitebsoeur, qui est morte à l'âge de 2 ans", expliquait-elle au magazine Allure.

Plus récemment, Chloë Grace Moretz a fait le buzz sur les réseaux sociaux après que son ex Brooklyn Beckham a publié une photo sur sa page Instagram, qui ressemble étrangement à celle qu'il avait capturée d'elle il y a plusieurs mois, alors qu'ils étaient toujours amoureux. "J'ai hâte d'être au mois de mai", a-t-il écrit en ajoutant un émoticone en forme de livre, ce qui a laissé les internautes penser que le couple se retrouverait à cette date-là. À moins que l'apprenti photographe ne prévoie de publier un livre de ses photos au printemps prochain ?

Coline Chavaroche