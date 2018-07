Chloé Mortaud et son fils : Duo de supporters des Bleus complice à Las Vegas

Chloé Mortaud est très heureuse.

Dimanche 15 juillet 2018, c'est en compagnie de son fils Matis (5 ans) que notre belle ex-Miss France 2009 a assisté depuis Las Vegas à la victoire des Bleus (4-2 face à la Croatie) lors de la finale de la Coupe du monde de football à Moscou. Ravie, l'ex-reine de beauté de 28 ans n'a pas mis bien longtemps pour poster un chaleureux selfie en duo sur ses réseaux sociaux : "Bravo les Bleus ! Champions du monde ! Tellement fière !!! Vive la France !!! Merci !!! #coupedumonde2018 #allezlesbleus #france #missfrance #2018worldcup."

Bien entendu, les internautes ont apprécié de découvrir ce petit cliché familial où l'on voit le petit garçon en train de tenir le drapeau français dans ses mains. "Oui, on est les champions ! Un bisou de Paris à vous et à votre bambin", "Il est très beau ton fils", "Magnifiques ces deux 'Bleus' ! Mère et fils...", "Vous êtes trop mignons comme ça tous les deux", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, notre ex-Miss France a élu domicile à Las Vegas en 2011 où elle vit depuis le rêve américain avec son compagnon, le pilote Romain Thievin, et leur petit Matis.