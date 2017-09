Chloé Mortaud : Miss France 2009 révèle avoir fait une fausse couche

Chloé Mortaud est sans aucun l'une des Miss France sacrées dans les années 2000 qui se montre la plus discrète, vie loin de la France oblige. Installée depuis six ans aux États-Unis, à Las Vegas, avec son compagnon Romain Thievin et leur fils de 4 ans et demi Matis, l'ancienne reine de beauté s'est muée en businesswoman qui s'apprête à sortir sa ligne de cosmétiques baptisée Mademoiselle Provence. Si la jeune maman de 28 ans renvoie l'image d'une expatriée à qui tout réussit, comblée par sa vie avec son pilote automobile rencontré sur le tournage de l'émission Fast Club de W9 en 2011, la jolie brune est passée par une épreuve délicate cette année.

Chloé Mortaud révèle dans le nouveau numéro de Gala être tombée enceinte cette année, une grossesse qui n'a malheureusement pas abouti. "Un peu plus grave, elle confie que son couple a surmonté une fausse couche, il y a six mois", relate l'hebdomadaire. Une épreuve qui a poussé l'ancienne Miss France et son compagnon à prendre du recul à remettre à plus tard la venue d'un deuxième enfant. "Matis aura un petit frère ou une petite soeur, mais ce n'est plus un projet dans l'immédiat", rapportent nos confrères.

Fusionnelle avec son adorable petit Matis, son portrait tout craché, Chloé Mortaud pourra ainsi continuer à lui accorder son entière attention, et ce malgré son nouveau projet professionnel. Bien que très occupée, elle l'emmène tous les jours à l'école. Restée proche des autres ex-Miss France malgré sa vie dans le Nevada (elle était présente au mariage de Sylvie Tellier en juillet dernier), la jolie maman a sans aucun doute trouvé le réconfort dont elle avait besoin auprès de cette grande famille fraternelle, pour envisager un futur avenir à quatre.