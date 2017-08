Chris Brown, "un monstre" : Il revient sur sa terrible agression de Rihanna

L'affaire a fait les gros titres de la presse à scandale durant plusieurs semaines lorsqu'en février 2009 Chris Brown s'en est pris violemment à sa petite amie du moment, Rihanna, alors que le couple star rentrait de la traditionnelle soirée pré-Grammy Awards organisée par Clive Davis à la veille de la grande cérémonie musicale. Les images du visage tuméfié de Rihanna ont fait le tour du monde.

Pour la toute première fois, Chris Brown revient face aux caméras du documentaire qui lui est consacré, Chris Brown: Welcome to My Life sur cette soirée qui a changé sa vie à jamais. Se souvenant de sa toute première rencontre avec Rihanna alors qu'il n'a que 15 ans, le chanteur américain de 32 ans se rappelle leur relation tumultueuse marquée par des prestations scéniques inoubliables comme celle de 2007 sur la scène des MTV Video Music Awards. En pleine ascension, Chris Brown se sent telle une rockstar à qui toutes les portes s'ouvrent, traqué pour ses moindres faits et gestes, notamment lorsqu'il sort avec Rihanna, elle aussi en pleine envolée.

Si le jeune artiste dit seulement s'amuser avec sa conquête lors d'interviews, leur histoire est bien plus sérieuse en off. Très amoureux, l'interprète de Welcome to My Life envisage même le mariage, un engagement qu'il veut basé sur l'honnêteté. C'est pourquoi, il révèle à Rihanna qu'il a eu des relations sexuelles avec une jeune femme qui travaillait pour lui alors que leur histoire n'en était qu'à ses prémices. Une confession que Rihanna n'a jamais digérée selon lui et qui a brisé la confiance qui régnait entre eux jusqu'alors. "Elle me détestait. Après ça, j'ai tout essayé. Elle s'en fichait, elle ne me faisait plus confiance. À partir de ce moment, tout n'a fait que se dégrader avec des disputes, verbales, physiques, puis verbales", se souvient le papa de la petite Royalty.

Lorsque Chris Brown se rend à la soirée de Clive Davis avec Rihanna, il ne sait pas que son ancienne employée s'y trouve aussi. La jeune femme vient le saluer, une rencontre inattendue qui déstabilise littéralement Rihanna alors que Breezy tente de désamorcer la bombe qu'il sait déjà prête à exploser. "Je regarde Rihanna, elle m'engueule et pleure", raconte le chanteur qui lui promet qu'il n'était pas au courant de la présence de son ex. Le couple repart finalement de la soirée en bons termes, en rigolant.

Mais sur le chemin du retour, alors qu'il est au volant de sa luxueuse Lamborghini et que Rihanna est assise sur le siège passager, Chris Brown la laisseRiri fouiller son téléphone, pour se montrer transparent et lui prouver sa sincérité. La chanteuse y trouve un message disant : "Je te vois à la soirée de Clive Davis", envoyé par l'ex de Breezy. C'est alors que la situation dégénère. Rihanna s'en prend à Chris Brown, qui riposte en la frappant à l'oeil puis à la lèvre. Le sang coule... "Quand j'ai vu ce que j'avais fait, j'étais sous le choc, je me suis dit : 'Pourquoi lui ai-je fait ça ?". Rihanna tente alors de lui prendre son téléphone des mains pour le jeter par la fenêtre... Conscient d'être allé trop loin, reconnu coupable de violences domestiques par la justice américaine quelques mois plus tard", le chanteur se qualifie lui même de "monstre" dans le documentaire Chris Brown: Welcome to My Life.

Malgré cet épisode tragique, Chris Brown et Rihanna se sont pourtant remis ensemble quelques années plus tard, se rendant même ensemble à la cérémonie des Grammy Awards en 2013, avant de rompre pour de bon.

Olivia Maunoury