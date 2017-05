Chris Brown violent avec Karrueche Tran : Elle n'a plus peur et l'affronte !

Karrueche Tran fera ce que Rihanna ne voulait pas à l'époque : témoigner contre Chris Brown du fait qu'il l'a brutalisé. Et la jeune femme n'a pas peur du tout.

Le top, qui a longtemps vécu une relation irrégulière et tumultueuse avec le rappeur entre novembre 2010 et mars 2015, l'accuse de l'avoir violentée. "Il m'a frappé deux fois à l'estomac, a-t-elle indiqué au juge. Il m'a poussée dans les escaliers." Le jeune mannequin n'avait pas appelé la police à l'époque. Par amour dira-t-on, car celui-ci se trouvait encore en période probatoire à ce moment-là pour avoir violemment agressé son ex Rihanna en février 2009, au soir des Grammy Awards...

Selon nos confères de TMZ, on apprend que Karrueche Tran serait déterminée à confronter son ex devant le juge et ce, qu'importe les menaces de mort à répétition dont elle est la cible. La jeune femme accuse le célèbre rappeur américain et elle ne compte pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il réponde de ses actes face à la justice. La procédure est en marche : toujours selon les sources de nos confrères, Breezy aurait reçu une convocation judiciaire et des documents légaux quelques heures après sa soirée d'anniversaire.

Déterminée, l'une des motivations de la starlette au corps de rêve lors de ce procès est d'inspirer d'autres femmes à porter plainte face aux brutalités de leur conjoint. Mais la jeune femme n'en est pas arrivée à ce stade rapidement. On nous explique que cela a été un long processus d'acceptation et que Chris Brown avait un comportement abusif depuis un certain temps déjà.

Ce dernier problème judiciaire s'ajoute donc aux nombreux démêlés qu'a déjà connus Chris Brown. Si le rappeur de 27 ans est surtout connu pour avoir défiguré RiRi l'époque, depuis, il a aussi été arrêté en août dernier, soupçonné d'agression à main armée sur une jeune femme. Les forces de l'ordre n'ont finalement pas trouvé d'arme à son domicile et son avocat s'est empressé d'affirmer que la victime présumée avait tendu un piège au chanteur, libéré dans cette affaire contre une caution de 250 000 dollars.