Chris Brown violent et menaçant avec Karrueche Tran : Il finit encore condamné

Karrueche Tran a obtenu gain de cause contre son ex, le rappeur Chris Brown. La bombe de 29 ans vient d'obtenir une ordonnance de restriction à son égard, et celle-ci restera effective pendant plus de cinq ans. Comme à son habitude, le rappeur de 29 ans a été condamné pour s'être montré violent et menaçant envers son ex.

Après leur énième rupture il y a deux ans, l'interprète de Run It! exigeait que Karrueche, alias Vanessa Ivy dans la web-série Vanity, lui rende les cadeaux qu'il lui avait faits, et notamment les bagues en diamant qu'il lui avait offertes. Face au refus de la jeune femme, il a haussé le ton et a commencé à la harceler tout en la menaçant.

"Ne compte plus sur moi pour être sympa avec toi. Si je te croise à l'avenir, je vais faire en sorte que tu me détestes encore plus. Je te conseille de ne pas de sortir, je vais te faire expulser de partout", lui a-t-il écrit par texto. Quand il s'est rendu compte que Karrueche, qu'il a fréquentée en 2011 et 2013, puis entre 2013 et 2015, ne lui rendrait ni son argent ni ses cadeaux, il est allé encore plus loin.

"Je veux récupérer ma thune, j'en ai assez de jouer. Sal*pe, je vais venir te défoncer la gueule. Je vais faire de ta vie un enfer", a-t-il écrit avant d'ajouter sur sa page Instagram, en commentaire d'une photo d'elle et Michael B. Jordan : "Je suis un tueur au sang froid." Elle affirme en outre qu'il s'est déjà montré violent physiquement à son égard, lui collant deux coups de poings dans l'abdomen et l'agressant au cours de leur houleuse relation.

Cercle vicieux et triangle amoureux

Interrogée par David Gamill, l'avocat de la star, Karrueche a expliqué ne pas avoir porté plainte plus tôt par compassion, Chris Brown faisant toujours l'objet d'une mise à l'épreuve à l'époque. Rappelons que le rappeur est surtout connu pour avoir défiguré sa petite amie Rihanna en 2009. Malgré ça, la popstar avait finalement accordé une seconde chance au rappeur, quatre ans plus tard, avant de le quitter à nouveau.

Ce retour de flamme était à l'origine de la rupture de Karrueche et Chris Brown, qui s'étaient finalement remis ensemble dans la foulée... avant que la bombe apprenne qu'il l'avait trompée. Il y a deux ans, l'homme au lourd passé judiciaire est devenu papa d'une petite Royalty, dont la mère est son ex-maîtresse Nia Guzman. Interdit de séjour au Royaume-Uni et en Australie à cause de ses nombreux dérapages, Chris n'était pas présent à l'audience. Le juge n'a pas souhaité qu'il y prenne part par téléphone non plus.

Coline Chavaroche