Chris Cornell : Une vidéo de Noël déchirante avec son fils, après son suicide

En juin dernier, c'est Toni Cornell qui avait touché au coeur les admirateurs de son papa, lorsqu'elle avait publié une lettre bouleversante.

Alors que le suicide du rockeur avait remis en lumière ses terribles démons intérieurs, l'adolescente faisait à l'occasion de la Fête des Pères le portrait d'un Chris Cornell exceptionnel dans ce rôle, aimant et attentionné : "Papa, commençons par dire combien je t'aime et à quel point tu comptais pour moi, écrivait-elle. Tu es mon idole, quelqu'un qui m'a toujours inspirée. Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as encouragée chaque jour, et tu le fais encore. Chaque fois que tu revenais de tournée, tu passais tout ton temps avec nous. Peu importait ton état de fatigue, peu importait le nombre de fuseaux horaires que tu avais traversés, tu étais là pour nous. Quand j'étais malade, tu t'occupais de moi. Tu me faisais des câlins, des bisous. Ça ne te dérangeait pas de tomber malade à ton tour. Tu restais éveillé toute la nuit pour t'assurer que ma fièvre baissait. Et si elle ne tombait pas, tu me réveillais pour me donner mes médicaments. J'ouvrais les yeux, je te voyais, et soudain, je me sentais mieux. Je t'aime papa, et tu me manques tellement. Tu mérites que cette journée soit célébrée en ton honneur, car tu étais le meilleur papa qu'on puisse avoir. Bonne fête des Pères !"

Le meilleur de Chris Cornell en héritage...

Si Chris Cornell manque à beaucoup, sa mémoire est bel et bien vivante. Pour preuve, la fac de droit de l'Université de Los Angeles (UCLA) vient de lancer une bourse à son nom, adossée à une dotation d'un million de dollars effectuée par un groupe de donateurs mené par Vicky. "Cette dotation fait honneur à un artiste musical d'une grande influence et qui était soucieux de droits de l'Homme, rappelle un communiqué du doyen de la fac, et va permettre à d'autres d'avoir un impact positif sur le monde."

Avant sa mort, le rockeur avait écrit et enregistré la chanson The Promise, pour le film du même nom consacré au génocide arménien. Nominée en novembre pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards, Chris Cornell en avait reversé les bénéfices pour créer un observatoire des droits de l'Homme, le Promise Institute for Human Rights, précisément à la fac de droit de UCLA. "Mon mari et moi-même étions d'accord sur le fait que si on donne aux gens l'accès à l'éducation, ils auront le pouvoir de changer le monde", a témoigné Vicky à ce sujet.