Chris Evans (Captain America) est de nouveau célibataire...

On le pensait bien parti pour se caser, c'est loupé ! Après neuf mois d'une relation discrète avec l'actrice Jenny Slate, le beau Chris Evans, célèbre interprète du super-héros Captain America dans l'univers Marvel, est de nouveau un coeur à prendre.

L'information a été confirmée mercredi 8 février par des proches de l'ex-couple au site E! News, précisant que la rupture était "récente et amicale". "Ça n'a rien eu de dramatique", a-t-on simplement précisé.

Les anciens tourtereaux s'étaient rencontrés en octobre 2015 sur le tournage du film Gifted, dont la sortie est fixée au mois d'avril prochain aux États-Unis. Chris Evans (35 ans) et Jenny Slate (34 ans) ont été vus pour la dernière fois en public début janvier, lors des célébrations du Nouvel An.

Éternel célibataire endurci, l'acteur hollywoodien avait pourtant affirmé il y a deux ans qu'il avait "hâte" de rencontrer la bonne personne et de fonder une famille. "Il y a un moment où l'on veut plus. On voit les gens autour qui sont tellement heureux et qui ont de merveilleux enfants. J'ai hâte. On ne peut pas précipiter les choses, mais c'est clairement ce que je recherche", avait-il glissé au site E! News.

Avant de s'éprendre de sa partenaire à l'écran, le grand copain de Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. et Mark Ruffalo avait fréquenté le mannequin Lucy Pinder ou encore la comédienne Minka Kelly. De son côté, Jenny Slate avait été mariée pendant trois ans au chef-monteur Dean Fleischer-Camp. Le couple s'était séparé en 2015.