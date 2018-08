Chris Froome : Heureux papa, il pose avec sa petite fille tout juste née

Au sortir d'un Tour de France décevant et polémique qu'il a terminé sans la moindre victoire d'étape et sur la troisième marche du podium, Christopher Froome n'a pas tardé à retrouver le sourire grâce à sa vie de famille : le coureur cycliste britannique de 33 ans a annoncé sur Instagram la naissance le 1er août 2018 de Katie, fille qu'il a eue avec son épouse Michelle (née Cound), leur second enfant.

"J'ai accueilli ma petite fille Katie hier", a sobrement écrit le quadruple vainqueur de la Grande Boucle (2013, 2015, 2016, 2017), qui a vécu cette année une course très compliquée, entre la domination de son coéquipier chez Sky Geraint Thomas, l'hostilité d'une partie du public (en raison des soupçons de dopage le concernant) ou encore un incident avec un gendarme mal avisé au soir d'une arrivée au sommet dans les Pyrénées. Il n'avait guère besoin d'en écrire plus tant la photo proposée à ses abonnés était éloquente, le montrant tout heureux avec le bébé en layette et bonnet roses blotti contre son torse. Michelle a fait encore plus laconique, se contentant de deux émoticônes - un coeur tout rose et une famille de quatre - accompagnant une image des petits petons de Katie. Parfois, le bonheur se passe de commentaires.