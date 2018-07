Chris Hemsworth donne un cours de danse hilarant à Elsa Pataky

Marié depuis 2010 à la sublime Elsa Pataky, Chris Hemsworth sait toujours suprendre sa femme. L'acteur australien connu pour son rôle de Thor a surpris sa belle en lui donnant une leçon de salsa improvisée qu'elle n'est pas près d'oublier et lui non plus. Une séquence légère filmée et partagée sur Instagram.

