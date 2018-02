Chris Hemsworth : La femme de Thor, Elsa Pataky, fait grimper la température !

Chris Hemsworth retrouve son costume de Thor et son marteau pour Le Monde des ténèbres, suite des aventures du super-héros initiées en 2011. Côté vie privée, l'acteur australien de 34 ans est marié à la superbe Elsa Pataky. Le shooting photo qu'elle a réalisé pour la marque de chaussures Gioseppo le prouve – si l'on en doutait encore... Chris et Elsa, marié depuis sept ans, forment véritablement un couple so sexy !

La magnifique blonde s'est fait connaître dans l'Hexagone pour avoir vécu une idylle avec l'humoriste Michaël Youn entre 2004 à 2006, elle a depuis quelques années tota­le­ment changé de vie. Une rencontre coup de foudre avec Chris Hemsworth plus tard, Elsa est devenue maman aux anges d'India (née en 2012) et de deux petits garçons adorables, Tristan et Sasha (des jumeaux nés en mars 2014).

Celle qui vient de jouer avec son amoureux dans Horse Soldiers vient d'ailleurs de poster une adorable photo avec son bien-aimé et leur fille aînée avec des koalas dans les bras. Une famille vraiment irrésistible !