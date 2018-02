Chris Hemsworth raconte ses scènes de sexe avec sa femme Elsa Pataky

Chris Hemsworth a mis de côté son costume de Thor et son marteau pour incarner le chef des unités spéciales en Afghanistan dans Horse Soldiers. Ce film de guerre possède une particularité pour l'acteur australien de 34 ans : il y donne la réplique à sa femme et mère de ses trois enfants (India Rose, 5 ans et demi, et les jumeaux Tristan et Sasha, bientôt 4 ans), la superbe Elsa Pataky. Les présentateurs de la matinale Sunrise, Samantha Armytage and David 'Kochie' Koch, n'ont alors pas résisté à l'envie de savoir comment on se préparait et on jouait des scènes d'amour avec sa véritable épouse.

"Nous avions entre sept et huit ans de répétition pour jouer ses personnages", confie avec humour Chris Hemsworth à propos du tournage avec sa bien-aimée à qui il a dit oui en 2010. Mais sur le plateau, entre les lumières, les caméras et tous les techniciens, le couple s'est retrouvé pour la première fois dans une situation bien particulière : "Ce n'était pas un environnement auquel on est habitué, c'est sûr !" L'avantage de tourner ensemble, c'est que cela leur a permis de passer du temps tous les deux, comme de mini-vacances sans les enfants. Quant à l'idée de retravailler ensemble, la star musclée répond en riant : "Bien sûr que j'en aurais envie, mais comment auriez-vous voulu que je réponde à cela ?"

Horse Soldiers (en salles depuis le 31 janvier), l'histoire : Le capitaine Mitch Nelson est le chef de l'unité des Forces Spéciales qui a été choisie pour une périlleuse mission secrète. Son détachement et lui sont envoyés en Afghanistan, en plein conflit armé, pour apporter leur aide aux Afghans dans leur lutte contre les talibans.