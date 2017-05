Chris Kirkpatrick : L'ex-'N Sync bientôt papa, le sexe du bébé révélé

Impatient de faire la connaissance de son premier enfant attendu pour le mois d'octobre, Chris Kirkpatrick réalise l'un de ses plus beaux projets avec sa femme. En couple depuis de longues années, les futurs parents se sont mariés en novembre 2013 à Orlando, en Floride, en présence de Justin Timberlake et Jessica Biel, mais aussi des autres anciens membres des 'N Sync : JC Chasez, Joey Fatone et Lance Bass. "Justin et Joey m'ont donné des conseils. Justin était du genre 'Tu vas être un peu nerveux mais ça va bien se passer'", avait-il confié à People le lendemain de la cérémonie.