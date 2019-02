Chris Marques : Ce qui explique son "embonpoint"

La danse, une passion pour Chris Marques. Dès l'âge de 14 ans, le juré de Danse avec les stars rejoint une école réputée de Lyon. Une voie qui lui correspond parfaitement puisqu'il y excelle. Spécialisés dans les compétitions de danses latines, sa compagne Jaclyn Spencer, qu'il a rencontrée à l'âge de 17 ans, et lui remportent un titre de champion de salsa pendant trois années consécutives : en 2004, 2005 et 2006.

Cette discipline l'oblige à s'entraîner dur afin de donner le meilleur au public et jury. Pour tenir le coup, Chris Marques mange beaucoup de pâtes, un régime alimentaire qu'il continue à suivre même s'il s'entraîne moins comme il le confie à Paris Match : "Une de mes faiblesses en tant que danseur, c'est que j'adore la bonne bouffe. Je viens d'une famille d'origine portugaise et espagnole, j'aime manger. Quand tu t'entraînes cinq ou six heures par jour, tu avales des pâtes car tu as besoin de tenir debout. Le problème, c'est que le jour où je suis tombé malade, j'ai continué à manger des pâtes, ce qui explique mon embonpoint."

Pour rappel, Chris Marques a été atteint durant dix ans de fibromyalgie, une fatigue chronique. Et aucun traitement ne le soulageait. Épaulé par son épouse, le papa de Jackson (2 ans) a tout fait pour que cela ne se ressente pas lors des compétitions. Malgré des accès de fièvre, des courbatures ou des problèmes de concentration, le metteur en scène du spectacle Alors, on danse ? travaillait autant qu'il le pouvait pour assurer lors des compétitions. "Les autres danseurs-compétiteurs s'entraînent six ou sept heures par jour. Nous, nous devons trouver des solutions pour être aussi efficaces en une seule heure, ma maladie ne me permettait pas de tenir davantage", explique-t-il notamment. Malgré tout, il a été récompensé à trois reprises. Une belle revanche sur la maladie !

L'intégralité de l'interview de Chris Marques est à retrouver dans le magazine Paris Match du 28 février 2019.