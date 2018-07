Chris Marques (DALS) : Son nouveau projet avec Christophe Licata dévoilé

Si Chris Marques pourrait faire son grand retour dans la prochaine saison de Danse avec les stars sur TF1, le danseur professionnel de 40 ans vient de dévoiler son nouveau grand projet. C'est sur son compte Twitter qu'il a annoncé le lancement de son propre show de danse le 30 juillet 2018.

Chris Marques est fier de présenter son premier spectacle Alors, on danse ? qu'il a mis en scène avec avec sa compagne, la chorégraphe Jaclyn Spencer. Symbolique, ce nom fait référence à leur toute première rencontre qui remonte à plus de vingt ans. Le couple a décidé de mettre à l'honneur toutes les danses qui ont rythmé leur histoire d'amour.

Pour en mettre plein la vue à leur futur public, Chris Marques et Jaclyn Spencer ont fait appel à plusieurs danseurs talentueux comme Christophe Licata et Coralie Licata (Danse avec les Stars) Robbie Kmetoni (le gagnant de So You Think you Can Dance en Australie). D'autres artistes compléteront ce casting quatre étoiles.

Alors, on danse ? débutera à partir du 4 avril 2019 à Béziers au Zinga Zanga et comptera plus de vingt dates à travers la France. Le spectacle de danse passera également en mars prochain dans la capitale au Casino de Paris. Quant aux places, elles seront mises en vente dès le 1er août 2018 à 10h.