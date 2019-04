Chris Marques et Jaclyn Spencer : Leur show futuriste étonne !

Vendredi 3 mai 2019, l'événement est au Casino de Paris avec la tenue du spectacle Alors, on danse ? de Chris Marques et sa compagne Jaclyn Spencer. Un spectacle qui affiche d'ores et déjà complet à Paris mais qui va se poursuivre encore quelques semaines partout en France !

Interrogé par nos confrères du Parisien à propos de ce show de danse mêlant chorégraphies pointues, 3D et réalité augmentée, le juré emblématique de Danse avec les stars (TF1) raconte : "Au départ, on imaginait raconter notre histoire avec Jaclyn [son épouse, avec qui il a remporté trois titres de champions du monde de salsa et accueilli un petit Jackson, il y a deux ans et demi, NDLR]. Finalement, on a eu beaucoup d'idées folles, on ne voulait pas être accroché à la réalité, on souhaitait partir sur des choses plus abstraites, plus conceptuelles."

C'est ainsi que la technologie a pris une place prépondérante dans le show mis en scène par ses soins et chorégraphié par Jaclyn Spencer. Pour ce faire, nos confrères dévoilent également que "la scène est située entre deux écrans équipés de technologies holographiques qui composent de multiples univers"et décors". De quoi impressionner les spectateurs du show dans lequel on retrouve également Christophe Licata (DALS) et son épouse, Coralie.

Si vous souhaitez découvrir ce spectacle, sachez que la troupe sera notamment le 5 mai au Mans, le 11 à Amnéville, le 12 à Strasbourg, le 17 à Lyon, le 18 à Nice, le 19 à Marseille ou encore le 26 mai à Rennes. Ne le manquez pas.

Alors, on danse ?, c'est ce 3 mai 2019 à 20h au Casino de Paris puis partout en France jusqu'au 26 mai.