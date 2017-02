Chris Marques fait la fête avec les drag queen de Priscilla, folle du désert

Alors que le Casino de Paris accueille depuis le 25 février la troupe de Priscilla, folle du désert, l'équipe du spectacle a choisi de fêter ce lancement sur les planches au célèbre établissement gay parisien Banana Café, le 26 février.

Le casting de la comédie musicale avait donc choisi le Banana Café pour aller faire la fête, un énorme bus aux couleurs du spectacle stationnant même devant l'établissement ! On a pu voir Claude Cyndecki, le producteur, entouré de Jimmy Bourcereau (alias Bradley sur scène), David Alexis (Bernadette) ainsi que Laurent Bàn (Dick). Parmi les convives, on a aussi vu Chris Marques ou encore le conseiller municipal du 12e arrondissement de Paris Jean-Luc Romero et son mari Christophe Michel, autour de Michel Michel, l'un des patrons des lieux.

Priscilla, folle du désert, c'est l'histoire dingue et fantasque de trois amis qui s'apprêtent à traverser le désert Australien, de Sydney à Alice Springs, pour y présenter leur spectacle de Drag Queen. Ils optent pour un bus qu'ils baptisent Priscilla pour le voyage de leur vie. Sur la route, ils ne trouvent pas que l'amour et l'amitié, mais bien plus que ce qu'ils n'auraient osé imaginer. Un voyage rythmé par les plus grands tubes de la musique disco, de Madonna à Kylie Minogue, de Tina Turner à Gloria Gaynor, d'Aretha Franklin à Earth, Wind & Fire, Cyndi Lauper...

La présence de Chris Marques s'explique facilement, c'est sa compagne Jaclyn Spencer et la maman de leur fils, qui a réglé toute la chorégraphie du spectacle.