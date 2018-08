Chris Marques gaga : "Papa time" avec son fils Jackson

Le 18 octobre 2017, Chris Marques et sa femme Jaclyn Spencer accueillaient leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont prénommé Jackson. Depuis, le couple s'est montré très discret en ne dévoilant que quelques photos du bébé en de rares occasions et toujours en prenant soin de ne pas dévoiler son visage. Samedi 26 août 2018, le danseur professionnel n'a pas dérogé à sa règle en partageant un nouveau cliché de lui et son fils sur Instagram.

L'un des juges emblématiques de Danse avec les stars, toujours actuellement en vacances en famille, apparaît alors en papa poule sur la Toile, aux petites attentions pour son Jackson. Il précise également que ce tendre moment a été immortalisé par sa moitié, avec qui il est en couple depuis vingt et un ans. "Depuis ma rencontre avec ma compagne, Jaclyn Spencer, en 1997, à un concours de danse, on ne se quitte plus", déclarait-il à Télé 7 jours.

En quelques minutes, Chris Marques a recueilli de nombreux témoignages d'amour de la part de ses abonnés : "C'est ça, le bonheur !", "Trop mignon, un papa et son fils", pendant que d'autres jouaient la carte de l'humour : "J'espère que tu apprends à ton fils la salsa", pouvait-on lire entre autres.

Chris Marques a raison de profiter pleinement de sa petite famille en vacances. Il reprendra bientôt le chemin du travail et endossera à nouveau son rôle de juge intolérant et très critique avec les candidats de la saison 9 du programme phare de TF1. Il rejoindra ainsi son ami de longue date Jean-Marc Généreux. Ensemble, ils accueilleront Shy'm mais aussi Patrick Dupond au sein du jury.