Chris Marques, papa exigeant avec Jackson : "Je suis un peu relou..."

Depuis le 16 octobre 2016, Chris Marques et sa belle compagne Jaclyn Spencer sont les heureux parents d'un petit Jackson né à Chelsea, en Angleterre, où le couple a élu domicile il y a des années.

Interrogés par nos confrères du magazine Gala, Chris Marques et Jaclyn – qui occupent actuellement leur appartement parisien durant Danse avec les stars 9 (TF1) – ont accepté de parler de leur vie de jeunes parents. Chris ne s'en cache pas, l'arrivée de Jackson dans sa vie a d'abord été la source de nombreuses angoisses. "Lorsque je l'ai pris pour la première fois dans mes bras à l'hôpital, je me suis senti tellement maladroit. Quant à Jaclyn, elle avait peur de tout : de la pollution à Londres, des microbes dans les rues... J'avais envie de le mettre dans du coton !"

Heureusement, le petit Jackson – déjà polyglotte selon son papa fier – est en bonne santé et très éveillé pour son âge. Dans ce contexte, Chris Marques a pu relativiser ses inquiétudes et se consacrer pleinement à l'éducation exigeante qu'il souhaite donner à son bout de chou. "Avec lui, je suis un peu 'relou'. Je crois en la discipline, au respect, au fait que tout doit être clair dès le début", a affirmé le juré de DALS 9. Si sa femme Jaclyn partage cette opinion, elle est toutefois une maman très cool avec son bambin. "Moi, je ne suis pas assez stricte ! Il me fait rire avant tout", a-t-elle confié à son tour à nos confrères.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosque.