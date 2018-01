Chris Martin et Dakota Johnson : Amoureux à la plage, ils ne se cachent plus

Entre Chris Martin et Dakota Johnson, c'est un peu l'amour à la plage (aou cha-cha-cha) ! Le leader de Coldplay et l'actrice de la franchise Fifty Shades sont décidément inséparables, comme en attestent des photos du couple relayées par plusieurs médias dont le Daily Mail.

Les deux présumés tourtereaux ont été photographiés dimanche 14 janvier profitant d'une journée à la plage à Malibu en Californie, accompagnés du chien de mademoiselle. Le chanteur de 40 ans et l'actrice de 28 ans se câlinaient tout en se promenant sur le sable. La fille de Don Johnson et Melanie Griffith portait une robe à fleurs blanche, tandis que l'ex de Gwyneth Paltrow portait un T-shirt moulant.

Dans la foulée, un témoin a précisé à E! News qu'ils avaient passé tout le week-end à la plage, profitant notamment d'une balade au coucher du soleil sur une plage privée. "Ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre et étaient très affectueux, précise cette source. Elle avait sa tête sur son épaule et était blottie contre lui. Ils se sont arrêtés pour regarder l'océan et chercher les dauphins." Pour autant, s'ils ont esquissé quelques gestes d'affection, évitant de s'embrasser en revanche, les deux complices se sont fait discrets car ils ne "voulaient pas être vus ensemble". "À un moment donné, Chris est parti devant et Dakota est restée sur le sable. Alors que le soleil se couchait, ils sont retournés à la voiture et sont rentrés chez Chris", précise le fameux témoin.

Vendredi dernier, Dakota et Chris étaient vus à Soho House à Malibu, après avoir été photographiés prenant un vol ensemble à Paris en décembre. Les rumeurs de liaison ont quant à elles débuté en novembre quand l'actrice américaine a été vue dans les loges à un concert de Coldplay en Argentine.

Reste à voir si Chris Martin accompagnera sa dulcinée dans la tournée promotionnelle de Cinquante nuances plus claires qui s'annonce. Dakota Johnson sera notamment à Paris (Salle Pleyel) le 6 février, avec Jamie Dornan et Rita Ora entre autres, pour l'avant-première mondiale de ce dernier volet.