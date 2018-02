Chris Martin in love de Dakota Johnson : Qu'en dit son ex Gwyneth Paltrow ?

Alors que Gwyneth Paltrow s'est fiancée au producteur Brad Falchuk – lequel s'entend à merveille avec Chris Martin – son ex-mari semble avoir lui aussi retrouvé l'amour. Après des idylles éclaires avec Jennifer Lawrence et Annabelle Wallis, le leader de Coldplay est aujourd'hui en couple avec Dakota Johnson. Des rumeurs sur une prétendue histoire d'amour ont commencé à voir le jour en octobre, avant que des photos ne confirment leur relation. Plus récemment, c'est Don Johnson, le père de la comédienne, qui validait le couple formé par sa fille et le bel Anglais de 12 ans son aîné.

Selon Us Weekly, Gwyneth Paltrow est elle aussi au courant de cette relation que son ex entretient avec la star de la saga Fifty Shades. Et si elle est moins en admiration devant Dakota que Don Johnson devant Chris Martin, l'actrice oscarisée de Shakespeare in Love valide la relation. "Gwyneth est heureuse si Chris est heureux. Elle veut juste le meilleur pour lui", confie une source proche de la comédienne. Cette dernière "ne connaît pas vraiment" Dakota Johnson, bien qu'ils "ont quelques amis en commun". "Elle a confiance en son jugement et sait qu'il est intelligent dans les décisions qu'il prend et avec qui il passe du temps", assure la même source, précisant que Gwyneth Paltrow ne "scrute pas ses choix ou qui il fréquente".

Quant aux enfants, Apple, 13 ans, et Moses, 11 ans, ils n'ont pas été présentés à l'actrice que l'on retrouvera le 7 février à l'affiche de Cinquante nuances plus claires. "Il ne veut pas compliquer les choses en amenant les enfants dans le cocktail", confie le même insider.

"Il est comme mon frère, nous sommes une famille. C'est sympa, c'est génial", assurait Gwyneth Paltrow sur le plateau du Late Show with Stephen Colbert le 25 janvier. L'occasion pour elle de faire un point sur son divorce avec Chris Martin et leur conscious uncoupling. "Nous voulions vraiment que nos enfants soient le moins touché possible. Nous pensions que nous devions préserver notre famille, bien que nous ne soyons plus en couple, donc on a essayé de faire cela", s'est contentée de dire l'intéressée.