Chris Pine in love d'une ex de Chris Martin : Le couple officialise !

Ce serait donc officiel ! Chris Pine (37 ans) et Annabelle Wallis (33 ans) s'affichent désormais en couple, trois mois après le début des rumeurs. Le 4 juillet 2018, les deux comédiens ont été aperçus main dans la main à Londres. Élégants et chic, les tourtereaux, très bien assortis en terme de look, semblaient se rendre à un dîner. Annabelle portait une longue robe dorée alors que Chris arborait un costume marron glacé avec une chemise blanche légère et ouverte.

Par le passé, Annabelle Wallis – actrice que l'on a pu voir dans La Momie face à Tom Cruise mais aussi dans la série Peaky Blinders – a été en couple avec Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Leur idylle aura duré deux ans pour se terminer en juin 2017. Quant à Chris Pine, il a enchaîné les conquêtes, d'Olivia Munn en 2009 à Zoë Kravitz en 2014, en passant par la Française Sofia Boutella, pendant quelques mois entre 2016 et 2017. Sa plus longue relation avec été d'un an et demi, de septembre 2011 à février 2013, avec le mannequin sud-africain Dominique Piek.

Du côté des écrans, Pine sera à l'affiche de la série I Am The Night ainsi que du film Outlaw King. Il tourne actuellement la suite de Wonder Woman, et il devrait enchaîner avec une nouvelle suite de Star Trek. Quant à la jolie britannique Annabelle Wallis, elle est aux Etats-Unis à l'affiche de la comédie Tag avec Jeremy Renner et sera bientôt dans Boss Level, le très attendu long métrage de Joe Carnahan avec Mel Gibson.