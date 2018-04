Chris Pine : La star in love d'une jolie actrice... qu'il a piquée à un autre !

C'est donc plus qu'une simple histoire d'amitié entre les deux acteurs. Mieux, on apprend que la vedette de la saga Star Trek a fait des pieds et des mains pour ravir le coeur de la jolie blonde... qui était déjà investie dans une autre relation avant de croiser son chemin. "Chris et Annabelle sortent ensemble. Elle voyait quelqu'un d'autre lorsqu'ils se sont rencontrés. (...) Chris a été prévenant et l'a courtisée pour s'accaparer toute son attention et éclipser l'autre homme", a révélé un proche.

Réputé pour ses antécédents amoureux (il a notamment fréquenté les actrices Olivia Munn et Zoë Kravitz, ainsi que le top Dominique Piek), le comédien serait très investi dans sa relation avec Annabelle Wallis (qui fut la petite amie du leader de Coldplay Chris Martin entre 2015 et 2017). Elle serait "totalement son type" de femme, poursuit le proche de Chris Pine. Preuve en est, le duo s'est récemment rendu à Hawaï pour des vacances en amoureux. Il ne serait donc pas étonnant de les revoir très prochainement entre Londres et Los Angeles.