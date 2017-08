Chris Pratt et Anna Faris séparés : Les vraies raisons de leur divorce

Après dix ans de relation, huit ans de mariage et un adorable fils ensemble (Jack, 5 ans), Chris Pratt et Anna Faris ont tristement annoncé la fin de leur couple dans un communiqué publié dimanche 6 août sur les réseaux sociaux.

Déterminés à préserver le bien-être de leur enfant, l'acteur de 38 ans et la comédienne de 40 ans ont également affirmé qu'ils avaient "toujours de l'amour l'un pour l'autre" et qu'ils continueraient "à avoir un profond respect mutuel" malgré une rupture qui se veut amicale. Mais alors, que s'est-il passé pour que les choses tournent aussi mal ?

Si la responsabilité de Jennifer Lawrence, pourtant heureuse en amour avec le réalisateur de Darren Aronofsky, a rapidement été pointée du doigt par des mauvaises langues (le duo a noué une relation complice suite au tournage du film Passengers, sorti l'an dernier sur les écrans), le site TMZ affirme qu'aucune "troisième partie" n'est impliquée.

Bien informés, nos confrères américains révèlent mardi 8 août que la séparation est liée à "deux visions bien différentes de ce que devrait être la famille". Anna Faris, qui était une bien plus grande star hollywoodienne que son époux au moment de leur rencontre, aurait souhaité "avoir plus d'enfants" et donner un petit frère ou une petite soeur à Jack.

Problème, la star des Gardiens de la Galaxie, qui est aujourd'hui l'une des vedettes les mieux payées du cinéma, est désormais trop souvent en déplacement aux quatre coins du monde pour les besoins du travail, lorsque sa compagne rêvait de "stabilité" et souhaitait uniquement être basée à Los Angeles. "Selon nos sources, il ne veut pas avoir d'autres enfants. Du moins, pas dans un futur proche, parce qu'il ne peut pas concilier une famille grandissante avec sa carrière. Et il ne peut pas être contraint de vivre à un seul endroit, même si c'est Los Angeles, parce que ce n'est pas ainsi que fonctionne l'industrie du cinéma", a conclu TMZ.

En d'autres termes, la carrière et la célébrité de Chris Pratt ont eu raison de son équilibre familial et de son couple avec Anna Faris. Triste, on vous dit...