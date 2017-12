Chris Pratt et Anna Faris signent les papiers du divorce... sans bain de sang

À Hollywood, rares sont les divorces pliés et classés en deux temps, trois mouvements. En règle générale, ce sont de longs processus jalonnés d'obstacles avec parfois, des bains de sang qui virent à l'étalage public. Mais Chris Pratt et Anna Faris sont visiblement au-dessus de cela. Cinq mois à peine après leur séparation et un tout petit règlement de comptes, le couple, qui avait annoncé son intention d'avoir recours au divorce l'été dernier, a signé les papiers.

Le Daily Mail dit avoir mis la main sur les feuilles qui vont mettre fin à huit ans d'un beau mariage qui avait touché et charmé leurs nombreux fans. Dans ces documents soumis à la Cour supérieure Los Angeles et datés du 1er décembre 2017, l'actrice de la saga Scary Movie et la star de Jurassic World et Les Gardiens de la Galaxie se sont entendues sur un seul et même motif, le traditionnel "différends irréconciliables", et se sont également accordées sur la garde partagée du petit Jack Daniel, 5 ans.

D'après TMZ, le couple avait signé un contrat prénuptial avant le mariage, ce qui explique aussi l'absence de tensions, notamment dans la séparation des biens ou la question des pensions alimentaires. Le document précise que c'est Chris Pratt qui a demandé le divorce en premier, et que l'actrice de 41 ans a immédiatement répondu. Cette dernière est d'ailleurs déjà passée à autre chose, puisqu'elle s'affiche désormais en couple avec Michael Barrett, un directeur de la photographie rencontré sur le tournage d'Overboard.