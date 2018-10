Chris Pratt et Anna Faris sont divorcés !

Il y a des divorces qui font du bruit, les gros titres et s'étalent sur plusieurs années de négociations ardues et destructrices. Et puis il y a des divorces plus simples, comme celui qui implique Chris Pratt et Anna Faris. Si la rupture en août 2017 avait surpris leurs fans, persuadés qu'ils formaient un couple qui durerait, les deux principaux protagonistes ont tout fait pour que le divorce se déroule sans aucune effusion de sang.

On pensait même qu'en décembre 2017, cinq mois après la séparation, le divorce avait été acté. Le Daily Mail affirmait e tout cas à l'époque avoir eu entre ses mains les papiers officiels. Dans ces documents soumis à la Cour supérieure Los Angeles et datés du 1er décembre 2017, l'actrice de la saga Scary Movie et la star de Jurassic World et Les Gardiens de la Galaxie s'entendaient sur un seul et même motif, le traditionnel "différends irréconciliables", et s'accordaient sur la garde partagée du petit Jack, 6 ans.

Il semblerait aujourd'hui que ce soit la demande officielle. Selon The Blast, Chris Pratt et Anna Faris ont trouvé un accord financier et ont confirmé la garde partagée de leur garçon. Le site avance, selon des sources proches du dossier, que ces documents vont désormais être transmis à un juge privé, qui validera le divorce de manière officielle. D'après TMZ, Laura Wasser – la reine des divorces à Hollywood qui représente Anna Faris – aurait demandé un recours au privé pour aller plus vite dans les démarches. Une pratique pour laquelle l'avocate vient tout juste d'opter dans un autre gros divorce : Jennifer Garner et Ben Affleck.

Chacun de leur côté, Chris Pratt et Anna Faris ont refait leur vie. L'acteur américain est en couple avec la jolie Katherine Schwarzenegger, la fille d'Arnold, alors qu'Anna fréquente le directeur de la photographie Michael Barrett.