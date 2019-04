Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger : Leur 1er tapis rouge pour "Avengers"

Onze ans après les premières aventures d'Iron Man en 2008, Avengers: Endgame vient clore la plus colossale saga jamais portée sur grand écran. Attendu le 24 avril 2019 en salles, le film d'Anthony et Joe Russo a fait l'objet d'une grande avant-première lundi 22 avril au Convention Center de Los Angeles. Chris Pratt et sa fiancée Katherine Schwarzenegger se sont offert leur premier tapis rouge.

Dans l'univers Marvel, Chris Pratt est l'intenable adolescent attardé Peter Quill, alias Star-Lord, un des héros des Gardiens de la Galaxie. Quill n'a rencontré les Avengers que l'année dernière dans leur quête commune de mettre un terme au plan diabolique de Thanos (Josh Brolin) dans le très apprécié Avengers: Infinity War.

Pour cette grande première, de très nombreuses stars des 22 films qui composent à ce jour l'univers Marvel sur grand écran. Même Natalie Portman, star féminine des deux premiers Thor, a retrouvé ses anciens camarades. Chris Pratt, dont les Gardiens ont cartonné, ne pouvait rater cet événement et c'est en compagnie de l'auteure Katherine Schwarzenegger, fille de la journaliste Maria Shriver et de l'acteur et ancien gouverneur Arnold Schwarzenegger, qu'il s'est présenté lundi soir.

La star de 39 ans et la jeune femme de 29 ans se fréquentent depuis 2018 et le divorce de Chris Pratt et Anna Faris. En janvier 2019, celui qui joue également dans Jurassic World 1 et 2 a annoncé qu'ils étaient fiancés. Très croyant, le couple apporte beaucoup de soin à la préparation de ses noces. La veille de cette avant-première colossale comme seul Hollywood sait en organiser, Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger, en compagnie de Jack (6 ans et demi, fils de Chris et Anna Faris), se sont rendus à l'église comme tous les dimanches pour assister à la messe de Pâques. Le couple fréquente, comme de nombreuses autres personnalités, une paroisse soupçonnée d'homophobie.