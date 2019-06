Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger se sont mariés !

Star d'Avengers et de nombreux blockbusters,Chris Pratt (39 ans) a demandé la main de Katherine Schwarzenegger (29 ans) en janvier 2019. Fille d'Arnold Schwarzenegger et de Maria Shriver (membre de la famille Kennedy), Katherine Schwarzenegger est la petite-nièce de John F. Kennedy, le 35e président des États-Unis. Auparavant marié à Anna Faris dont il divorcé en 2017, Chris Pratt a déjà un fils Jack. Il a fait la connaissance de Katherine grâce à des amis communs et est immédiatement tombé sous le charme de l'auteure américaine.

Il y a quelques mois, le couple avait organisé chez Maria Shriver une fête prénuptiale pour célébrer sa future union. Le couple s'est marié le 8 juin 2019, soit un an après sa rencontre, dans un ranch à Montecito, en Californie. Une source a confié au magazine People : "Vous pouvez dire qu'aujourd'hui est le jour le plus heureux pour Katherine. Elle n'a pas arrêté de sourire. Et Chris semble fou de joie." Arnold Schwarzenegger semblait très fier de sa fille et a pris de nombreuses photos. Le fils de Chris, Jack, était présent, tout comme ses frères et soeurs et son ami Rob Lowe. "Tout le monde avait l'air si heureux", souligne le même témoin.

Après la cérémonie, les invités ont pu savourer des cocktails sur la pelouse tandis qu'un groupe de musique assurait l'ambiance, avant de déguster un repas plutôt healthy, avec beaucoup de légumes frais. Émerveillés, ils ont été impressionnés par le cadre idyllique du mariage : "Le lieu est magnifique. Beaucoup de fleurs et de verdure partout. C'est un cadre très romantique pour un mariage." Le couple souhaitait une réception intimiste et centrée sur la spiritualité : "Ils ne veulent pas que ce soit un cirque. L'accent sera mis sur leur engagement les uns envers les autres et Dieu jouera un très grand rôle lors de leur grand jour", avait-on appris en amont. D'ailleurs, la foi a joué un rôle très important pour ce couple qui est très porté sur la spiritualité. Pour l'annonce de son mariage avec Katherine, Chris Pratt avait publié sur son compte Instagram : "Douce Katherine, si heureux que tu aies dit "oui" ! Je suis ravie de t'épouser. Fier de vivre dans la foi avec toi."