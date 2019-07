Chris Pratt : Katherine Schwarzenegger lui offre deux adorables cochons

Le 21 juin 2019, Chris Pratt a célébré son 40e anniversaire. Son épouse Katherine Schwarzenegger lui a fait un cadeau très spécial dont il a posté la photo sur Instagram, samedi 29 juin. Et l'acteur est pour le moins ravi : "Merci Katherine pour mes nouveaux cochons kunekune [une petite race de cochon domestique néo-zélandais, NDLR] !!! C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu !! Nous les avons nommés Tim et Faith parce qu'ils sont beaux et que leur amour est palpable et inspirant. Je les aime et j'ai hâte de les voir grandir." Ces noms sont un clin d'oeil aux stars de la country Tim McGraw et Faith Hill, mariés depuis 22 ans. Le gendre d'Arnold Schwarzenegger précise : "Et, non, ils ne seront pas du bacon !"

L'amour est dans le pré

Amoureux des animaux, le couple passe beaucoup de temps dans la ferme de Chris sur une des îles San Juan dans l'Etat de Washington. Là-bas, la star d'Avengers et des Gardiens de la galaxie élève paisiblement des moutons, des cochons et une vache. Désormais, deux nouveaux petits cochons vont venir agrandir la famille déjà nombreuse du fermier. L'époux de Katherine ajoute : "Notre amour pour les animaux nous a enseigné tellement de leçons de vie précieuses, allant des dures réalités de la vie aux récompenses que sont la compassion, la bonté, l'amour et la protection."