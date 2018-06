Chris Pratt "très épris" de Katherine Schwarzenegger : "Il est super heureux"

Le 17 juin dernier, Chris Pratt avait été photographié au côté de la fille d'un très célèbre acteur hollywoodien pour un pique-nique romantique à Santa Barbara. L'heureuse élue est Katherine Schwarzenegger, fille d'Arnold et de Maria Shriver. Âgée de 28 ans, l'écrivaine et journaliste pourrait être bien plus qu'un simple flirt d'été si l'on en croit les dernières confidences rapportées le 28 juin 2018 par le site E! News.

Selon l'entourage de Chris Pratt, l'acteur de 39 ans est "super heureux" et il est "très épris" de Katherine Schwarzenegger. "C'est encore tout frais mais le pique-nique n'était pas leur premier rendez-vous en tête à tête. Ils se sont vus plusieurs fois et n'ont pas cessé de se parler au cours des deux derniers mois, a-t-on dévoilé. Ils s'apprécient vraiment beaucoup. Chris est très épris et il est super heureux de la façon dont les choses se déroulent jusqu'à présent", a-t-on ajouté.

Bien informé, l'indiscret a également confirmé que les jeunes tourtereaux s'étaient rencontrés par l'intermédiaire de la mère de la jeune femme, qui a fait office d'entremetteuse. "Maria connaît Chris grâce à des amis communs", a-t-on glissé.

En août 2017, la star des films Jurassic Park et Les Gardiens de la Galaxie avait choqué les fans en annonçant sa rupture avec celle qui partageait sa vie depuis 2007, Anna Faris. Mariés en juillet 2009, les acteurs sont les parents d'un petit Jack né en août 2012 et restent déterminés à entretenir de bons rapports pour préserver son équilibre. La comédienne de 41 ans a de son côté refait sa vie avec le chef opérateur Michael Barrett (48 ans), qu'elle fréquente depuis septembre 2017.