Chris Soules : L'ex-Bachelor arrêté après un accident mortel

Chris Soules est "dévasté", et il a de quoi. Ce mardi 25 avril, l'ancien Bachelor américain a été arrêté après avoir fui une scène de crime. La veille, le beau brun qui a participé à la 19e saison de l'émission de télé américaine, a eu un accident qui a conduit à la mort d'un homme.

"Chris est impliqué dans un accident qui s'est déroulé dans une partie rurale de l'Iowa, près de son domicile. Il est dévasté à l'idée que Kenneth Mosher, l'autre personne impliquée, soit décédé. Ses pensées et ses prières accompagnent sa famille", a fait savoir son avocat au magazine People.

Si l'on ignore les circonstances précises du drame, le site TMZ rapporte qu'il était au volant de son pickup Chevy quand il a percuté l'arrière d'un semi-remorque. Les deux véhicules ont fini leur course dans le ravin : une chute mortelle pour le conducteur du semi-remorque. Plutôt que de venir en aide à la victime, le beau gosse de 35 ans a pris la fuite, puis refusé de coopérer avec les forces de l'ordre, quand elles sont venues le cueillir à son domicile.

Après avoir obtenu un mandat, la police l'a finalement arrêté pour délit de fuite après un accident mortel mais ne l'a en revanche pas inculpé pour conduite en état d'ivresse, et ce bien qu'elle ait retrouvé de l'alcool dans sa voiture. Il a depuis été relâché, en échange d'une caution de 10 000 dollars. "C'est une bien triste situation", a fait savoir son ex-fiancée Whitney Bischoff, tandis qu'un proche de la victime de 66 ans a pris sa défense.

Ce n'est qu'un tragique accident...

"C'est un tragique accident au cours duquel un homme qui rentrait du boulot a perdu la vie. C'est la saison des semis de maïs pour les fermiers et Kenny travaillait un peu plus au Nord dans une ferme de l'Aurora. Ce qui s'est passé, pour Chris, c'est juste un banal accident, a fait savoir Robert Roepke, le mari de la fille du défunt fermier, au magazine People. Il vient d'une bonne famille qui pratique aussi l'agriculture. Il a toute la vie devant lui. C'est un sacré coup dur, et je ne sais pas ce qu'il en est en ce qui concerne l'alcool, mais je suis sûr que ce n'est qu'une grave erreur qu'il va devoir payer pour le restant de ses jours."

En attendant son procès, Chris Soules a préféré disparaître un peu des écrans de radar. Il a supprimé son compte Instagram mais ses comptes Facebook et Twitter restent, pour l'instant encore, toujours actifs.

