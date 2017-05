Chrissy Metz : Critiquée pour son physique, l'actrice réplique !

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont plus accessibles et proches de leurs admirateurs. À cause d'eux, elles sont également plus exposées aux propos déplacés. Chrissy Metz en a fait la triste expérience suite aux MTV Movie & TV Awards. Moquée pour un choix vestimentaire, l'actrice de 36 ans répond et remercie ses soutiens...

La première édition des MTV Movie & TV Awards, au cours de laquelle le premier award "non-genré" du cinéma a été attribué - à Emma Watson -, a eu lieu dimanche 7 mai à Los Angeles. Chrissy Metz y a assisté, vêtue d'une robe en latex bordeaux conçue par la marque Jane Doe Latex. Elle a également remis un prix au cours de l'événement, épaulée par l'acteur Milo Ventimiglia, son collègue dans la série This Is Us.

Comme aux nombreuses soirées mondaines et cérémonies de récompenses qui rythment le calendrier des stars, les tenues portées par celles conviées aux MTV Movie & TV Awards ont suscité une avalanche de réactions. Chrissy Metz a malheureusement été la cible de commentaires, parfois insultants, à cause de sa robe non adaptée à sa morphologie.

L'intéressée y a déjà répondu sur Twitter. Elle a enfoncé le clou sur Instagram, avec une nouvelle réaction.