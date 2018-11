Chrissy Metz (This Is Us): L'actrice est en couple et il a treize ans de moins !

Le mois dernier, Chrissy Metz avait subtilement évoqué cette nouvelle relation dans une vidéo publiée par Us Magazine également : "Non, vous ne me verrez pas sur Bumble ou Tinder de sitôt, parce que je n'en ai pas besoin. Peut-être que j'ai déjà trouvé..." Effectivement, comme les fans de l'actrice ont pu le voir sur son compte Instagram, Hal Rosenfeld était à ses côtés pour son anniversaire en septembre dernier. Avant d'entamer cette idylle, la star a été en couple durant cinq mois avec Josh Stancil, cameraman sur le tournage de la série qui l'a révélée, This Is Us, avant de se séparer en mars 2018.