Chrissy Teigen, enceinte et rayonnante après avoir révélé le sexe de son 2e bébé

La maternité lui va comme un gant. De passage à New York pour promouvoir la quatrième saison de Lip Sync Battle, émission qu'elle anime au côté du rappeur LL Cool J depuis 2015, Chrissy Teigen est apparue en grande forme devant les paparazzi.

Accompagnée de son mari John Legend et de leur adorable fille Luna (1 an et demi), la bombe de 32 ans arborait un joli baby bump. Enceinte de cinq mois, le top a d'abord été vu dans une robe nuisette rouge pour se rendre sur le plateau du talk show de Jimmy Fallon, le 30 janvier 2018, avant de réapparaître dès le lendemain en jupe et top en dentelle pour se rendre à l'émission Today Show.

Quelques heures plus tard, la future maman retrouvait son mari et leur fillette pour une ultime interview dans l'émission Watch What Happens Live. Jamais très loin de son épouse, John Legend est apparu souriant tandis que Luna était confortablement lovée dans les bras de sa maman.

Deux jours auparavant, le 28 janvier, le couple était apparu amoureux sur le tapis rouge des Grammy Awards. À l'issue de cette cérémonie de récompenses, Chrissy Teigen avait révélé sur son compte Instagram qu'elle attendait un petit garçon. Bientôt, c'est donc à quatre et en parité que la petite famille s'affichera soudée.