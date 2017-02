Chrissy Teigen : Ivre par terre, son mari John Legend lui vient en aide...

C'est ce qui s'appelle faire la fête en bonne et due forme ! Dimanche 12 février, Chrissy Teigen était au bras de son mari John Legend pour se rendre à la cérémonie des Grammy Awards au Staples Center à Los Angeles. Chic et amoureux, le couple a longuement pris la pose devant les photographes avant de s'installer au premier rang du show pour acclamer les nombreux artistes qui ont été récompensés au cours de la soirée. John Legend, qui a dévoilé fin décembre son cinquième album studio, Darkness and Light, a par ailleurs interprété une reprise des Beach Boys, God Only Knows, au côté de Cynthia Erivo.

Quelques heures plus tard, le chanteur de 38 ans et son épouse se rendaient au Château Marmont pour assister à l'after-party célébrée par le magazine GQ et le chanteur Chance The Rapper (sacré meilleur nouvel artiste). En grande forme, la maman de la petite Luna (10 mois) avait troqué sa longue tenue en dentelle Roberto Cavalli contre une robe orange de la maison Paule Ka. Toujours aussi stylée, la bombe de 31 ans était également quelque peu alcoolisée au fur et à mesure que la soirée avançait. En témoignent les nombreuses vidéos qui ont été postées sur Snapchat...

En rentrant à son domicile, c'est une Chrissy Teigen très ivre qui a eu beaucoup de mal à se défaire des nombreux bijoux qu'elle portait. Le top a donc dû demander l'aide de son mari. Assise au sol, elle a ainsi commenté ce moment très cocasse : "Je suis par terre. Et John est chargé de m'enlever mes bijoux. Enlève-les", a-t-elle glissé. Quelques minutes plus tard, John Legend est finalement parvenu à retirer tous les accessoires, non sans peine car les cheveux de sa femme s'étaient emmêlés dans ses bijoux.

Dans un ultime snap, Chrissy Teigen est vue sur le canapé de son salon demandant à son mari s'il est "en colère" contre elle. "Pourquoi serais-je en colère ? Tu es parfaite", lui a-t-il répondu. "Parce que je suis ivre", lui a-t-elle répliqué dans un dernier sourire. Un joli couple qui ne manque pas d'humour et qui se serre toujours les coudes...