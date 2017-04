Chrissy Teigen : Le mannequin ne rentre pas dans ses vêtements !

Chrissy Teigen a activement participé à la saison des awards 2016-2017, en assistant notamment aux deux cérémonies de récompenses les plus prestigieuses que sont les Grammys et les Oscars. La jolie brune a également assisté, toujours au bras de son époux, à l'avant-première du film La Belle et La Bête. Impossible de savoir si sa préparation pour ces événements, a été aussi laborieuse...

Christine (le vrai prénom de Chrissy) Teigen sera vue à d'autres rendez-vous mondains cette année. Espérons que cette fois, elle rentrera sans grande difficulté dans les superbes portes choisies par sa styliste, Monica Rose.