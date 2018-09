Chrissy Teigen sans tabou sur sa vie sexuelle avec John Legend

La naissance de leurs deux enfants, Luna née en avril 2016 et Miles né en mai 2018, n'a abaissé en rien la passion que partagent Chrissy Teigen et John Legend. Le célèbre couple l'a encore récemment prouvé en apparaissant très amoureux lors de la soirée GQ Men of the Year 2018 organisée à la Tate Modern de Londres le 6 septembre 2018. Leur vie intime a en revanche été bouleversée par l''arrivée rapprochée de ses deux bébés.

Lors d'une interview accordée au magazine Women's Health, dont elle fait la couverture pour le numéro d'octobre 2018, Chrissy Teigen se confie sur le sexe avec John. Libérée, la présentatrice et mannequin de 32 ans ne se fixe aucun tabou. "Nous avons toujours cette passion l'un pour l'autre mais est-ce que nous le faisons sans prévoir dans le dressing ? Non ! Mais nous recommencerons à le faire. Mais c'est drôle ! Lorsqu'il chante quelque part et que j'y vais, je me dit : 'il est sexy'. Nous ferons probablement l'amour ce soir là", confie-t-elle.

Si Chrissy Teigen a déjà largement évoqué l'après-grossesse délicat qu'elle a vécu après la naissance de Luna, la jeune maman avoue avoir été un peu trop portée sur l'alcool. "Après Luna, je buvais trop. Je ne mangeais pas beaucoup parce que j'étais pleine d'alcool. Je ne prenais pas soin de mon corps. Je me blessais pour rien", partage-t-elle. Un laisser-aller qu'elle n'a pas reproduit après la naissance de son adorable petit Miles.