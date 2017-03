Chrissy Teigen, son lourd secret : "J'ai souffert de dépression post-partum"

C'est avec beaucoup de sincérité que Chrissy Teigen s'est épanchée pour la première fois sur le mal qui la ronge secrètement depuis la naissance de sa petite Luna, bientôt âgée de 1 an. Dans une tribune rédigée dans les pages de l'édition américaine du magazine américain Glamour, le top de 31 ans a ainsi révélé qu'elle avait souffert d'une sévère dépression post-partum au cours des récents mois. Selon ses propres confessions, le mannequin américain "lutte encore parfois" contre la maladie et a mis beaucoup de temps avant de mettre le doigt sur les symptômes dont elle souffrait.

Les premiers se sont révélés peu de temps après la naissance de sa fille, en avril 2016. Elle explique notamment avoir perdu l'appétit, des douleurs physiques, dans "le bas du dos, les épaules et même les poignets". Mais ce sont surtout ses sautes d'humeur qui lui ont mis la puce à l'oreille ainsi que ses nombreuses crises de larmes inexpliquées. Très émotive et "morose", l'épouse de John Legend ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle était aussi "malheureuse" et pourquoi elle n'arrivait même pas à "sortir faire un tour en poussette avec [sa] fille". Un état douloureux qui l'empêchait même d'aller se coucher normalement.

"Lorsque je n'étais pas au studio, je ne quittais jamais la maison. Jamais. Je ne mettais même pas l'orteil dehors. (...) Tous les volets étaient fermés. (...) Je passais la plupart de mes journées sur le même coin du canapé et j'avais à peine l'énergie de monter les escaliers et aller au lit. John dormait sur le canapé avec moi, parfois quatre nuits d'affilée. (...) Il y avait beaucoup de pleurs spontanés", a-t-elle écrit. Ce n'est que quelques semaines plus tard que la jeune maman a finalement décidé de se rendre chez son médecin. Le diagnostic a vite été établi. "Dépression post-partum et anxiété. L'anxiété explique certains de mes symptômes physiques", a-t-elle précisé.

John a été incroyable

Si elle a finalement choisi de s'ouvrir sur le sujet, Chrissy Teigen explique que c'est pour inciter toutes les femmes qui ressentent la même chose à se confier à leurs proches et à aller chercher de l'aide auprès d'un spécialiste. La bombe révélée grâce au magazine Sports Illustrated Swimsuit a également affirmé que son mari avait été d'un soutien exceptionnel. "Il est exactement aussi compatissant, patient, aimant et compréhensif qu'il paraît. Il a été incroyable au cours des neuf derniers mois, m'apportant mes médicaments et regardant de la télé-réalité infâme avec moi. Il a tout fait pour que je retrouve mon sens de l'humour. (...) Je sais qu'il doit parfois me regarder et se dire 'Mon Dieu, secoue-toi', mais il ne m'a jamais donné cette impression. Il veut que je sois heureuse, folle et énergique à nouveau, mais il ne me fait pas me sentir mal lorsque je ne vais pas bien", a-t-elle écrit.

Mieux dans sa peau, Chrissy Teigen a conclu son récit en assurant que cette période chaotique ne lui avait pas coupé l'envie de fonder une grande famille, bien au contraire. "J'aime John et Luna plus que je ne peux imaginer aimer quelque chose d'autre, et John et moi avons toujours l'espoir d'offrir à Luna quelques frères et soeurs. La dépression post-partum n'a pas changé cette volonté", a-t-elle conclu.

En septembre dernier, la bombe avait laissé entendre au magazine People que la maternité était parfois très difficile à vivre, sans apporter plus d'explications. "Mieux vaut avoir un lien très fort avec votre partenaire parce qu'il y a des jours où vous allez vous regarder en soupirant. D'où la nécessité d'avoir une relation forte pour pouvoir dépasser ça. Soyez certains de votre amour ou, au moins, faites semblant", avait-elle glissé.