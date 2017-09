Chrissy Teigen, sublime en cuissardes, avec sa fille Luna et son chéri

Le Darkness and Light World Tour de John Legend débarque enfin en Europe. Le chanteur et compositeur, oscarisé pour le titre Glory extrait du film Selma, commence par le Royaume-Uni. À ses côtés, sa sublime épouse Chrissy Teigen et leur fille Luna. Le trio a fait une apparition remarquée à la sortie de son hôtel à Londres.

Le prochain concert de John Legend aura lieu le 15 septembre à Leeds. En attendant, son épouse et lui séjournent à Londres. Ce mercredi 13 septembre, ils ont été photographiés sortant de leur palace en toute décontraction pour explorer la capitale britannique. Les fans n'auront pas manqué la présence de leur fille Luna (1 an et demi), ni la superbe tenue de sa maman. Chrissy Teigen portait un long pull en laine au col roulé, très sage, et une paire de cuissardes noires très sexy pour un look ni trop sage, ni pas assez. Idéal et... irréel, en témoigne la longueur de ses jambes incroyables.

Bientôt 3

Le volet européen de la tournée est l'un des derniers du Darkness and Light World Tour. John Legend doit chanter au Royaume-Uni bien sûr, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal mais aussi à Paris le 4 octobre dans l'enceinte de l'AccorHotel Arena. Enfin, il s'envolera pour l'Afrique du Sud où il donnera son dernier concert le 10 novembre.

Après la tournée, le couple aura tout le loisir de se consacrer à agrandir sa petite famille. Chrissy Teigen a récemment révélé souhaiter de nouveau tomber enceinte et donc avoir recours à une fécondation in vitro, comme pour Luna. Le top model l'a évoqué cet été dans le magazine Cosmopolitan avec la simplicité qu'on lui connaît. Elle parlait, par exemple, avec beaucoup de naturel de sa consommation d'alcool : "J'ai pris l'habitude de me faire coiffer et maquiller avec un verre de vin. Et ce verre me menait à un deuxième, juste avant une cérémonie de récompenses. Puis plusieurs autres pendant la cérémonie. Puis je me sentais mal de mal me tenir devant des gens que je respectais. Et ce sentiment, il n'y a rien de tel... Ça donne une mauvaise impression de moi, de John. (...) Je buvais trop, point barre."