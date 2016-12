Christian (12 Coups de midi) de plus en plus détesté ? Thierry Beccaro s'exprime

Depuis juillet 2016, Christian squatte l'antenne de TF1 en tant que recordman des "maîtres de midi" dans le jeu Les 12 Coups de midi. Après cinq mois de participation quotidienne, celui qui a rencontré l'amour grâce au programme a accumulé la coquette somme de 772 492 euros... Et ce n'est pas fini ! Une success story qui attire inévitablement des commentaires négatifs...

En effet, non content d'être régulièrement accusé de triche ou de bénéficier d'un traitement de faveur de la part de la production, Christian doit également subir des critiques de plus en plus acides sur les réseaux sociaux. Certains téléspectateurs semblent en avoir clairement marre de voir la même tête tous les jours à midi sur la Une ! En tant que spécialiste des jeux télévisés, Thierry Beccaro (Motus, sur France 2) a une explication logique à ce phénomène.

"Un candidat qui répond facilement aux questions d'un jeu prend peu à peu confiance et sans s'en rendre compte devient plus froid. Le prisme de la télé rajoute à cela. La personne s'éloigne du téléspectateur. Les grands champions comme Christian dans Les 12 coups de midi sur TF1 perdent en sympathie et pour certains téléspectateurs, ils deviennent carrément antipathiques. C'est un classique en télé, le téléspectateur a besoin de s'identifier et la plupart du temps on s'identifie plus au mec qui hésite et se plante de temps en temps. Quelque part, celui-là est plus humain !", a commenté l'animateur de 60 ans lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé-Loisirs.fr.

Christian réussira-t-il à atteindre prochainement son objectif du million d'euros de gains empochés ? Le public continuera-t-il à prendre du plaisir à le voir enchaîner les records ? A suivre...